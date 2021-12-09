قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت، إن مجلس وزراء المنظمة سيعقد اجتماعه الـ 107، اليوم (الخميس) عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث سيترأس الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي لها رئاسة الدورة لعام 2021.



وأوضح بن سبت أن الاجتماع سيشهد مشاركة وزراء الطاقة والبترول في الدول الأعضاء بالمنظمة، مشيرا إلى انه سيناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالمنظمة، ومن أهمها: مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2022، والاطلاع على نشاطات الأمانة العامة على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة.



كما سيناقش الاجتماع التطورات في موضوع تطوير التعاون بين الشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك، ونشاطات الأمانة العامة لعام 2021، ومن ضمنها الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات التي عقدتها أو شاركت فيها.



وكذلك ما قامت بإعداده من الدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة بصناعة النفط والغاز والطاقة، بالإضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ومناقشة موضوع مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، كما سيتم الإعلان عن البحوث الفائزة بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2020.