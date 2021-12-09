معززا تواجده ضمن الملتقيات والمحافل الدولية المعنية بنشر وتبادل المعرفة بالقطاع المصرفي، قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا برعاية والمشاركة في منتدى «IFN Roadshow OnAir 2021» الدولي في نسخته المعدة للكويت، والذي نظمته مجلة «Islamic Finance News» ليتضمن سلسلة من الملتقيات الافتراضية.

وقد أقيم آخر ملتقى في الكويت بعد استكمال دورته حول عدة بلدان شملت كل من روسيا، وتركيا، والبحرين، وباكستان، وقطر، وجنوب أفريقيا، والتي تعتبر من أهم الأسواق المالية الإسلامية الناشئة - مستضيفا نخبة من الرواد والخبراء في المجالات المالية والاقتصادية من كل من تلك الأسواق، وذلك لإلقاء كلمات رئيسية والمحاورة خلال حلقات نقاش افتراضية.

وممثلا لـ «KIB» في هذا الحدث، قام مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط في البنك أجاي توماس، بالمشاركة افتراضيا في المنتدى في نسخته المقدمة من الكويت، والتي جاءت تحت عنوان «المرحلة التالية: المجال المصرفي الإسلامي والتمويل والاستثمار في الكويت».

وفي مداخلته كمتحدث رئيسي، تناول توماس عددا من الموضوعات الاقتصادية والمالية الملحة، بما فيها: كيفية تطوير عروض المنتجات الإسلامية في السوق الكويتي، ومدى تأثير تخفيض التصنيف الائتماني على إصدارات الصكوك من الكويت وما إذا كانت البنوك ستستمر في قيادة تلك الإصدارات.

كما ناقش آفاق البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والصكوك الخضراء، بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على مشهد التمويل الإسلامي على مدار العام الماضي.



وفي معرض تعليقه على مشاركة البنك في هذا الحدث ورعايته، قال توماس: «نحن في KIB نتطلع دائما إلى لعب دور أكبر في الصناعة المصرفية، والمشاركة بشكل فعال في المناقشات الاقتصادية الكبرى التي تجري في مختلف قطاعاتها.

وأنه لمن الضروري أن يواصل رواد الأعمال والخبراء المتخصصين التواصل وتبادل الأفكار والآراء والخبرات العملية بينهم لتطوير هذا القطاع والمساهمة في تعزيز النمو والابتكار، فقد أصبحت وتيرة التغيير داخل قطاعنا أسرع من أي وقت مضى وتتطلب عملية مواكبة سريعة وإحداث تغييرات جذرية وتطوير مستمر».



كما قام توماس خلال حلقة النقاش في الكويت بالتركيز بشكل خاص على موضوع الصكوك، وهي الأداة التي يقوم KIB حاليا بالاستثمار فيها بصورة كبيرة، مشيرا إلى النمو المستمر لسوق الصكوك في جميع أنحاء العالم، وفي المنطقة على وجه الخصوص، حيث يواصل تقديمه للعديد من الفرص للاستثمارات الجذابة طويلة الأجل والصفقات ذات قيمة عالية.

وأضاف توماس: «نحن فخورن في KIB بأدائنا المتنامي ضمن أسواق رأس المال الإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قمنا بالمشاركة في سلسلة من إصدارات الصكوك رفيعة المستوى، وغيرها من المعاملات المالية البارزة، كما نؤكد على التزامنا بالمساهمة في النمو المستدام في هذا السوق، بإمكاناته وفرصه الهائلة».