أطلقت شركة طيران الجزيرة برنامجا خاصا لتعويض انبعاثات الكربون المتعلقة بالسفر وذلك عبر تعاون مع المنظمة النرويجية المتخصصة في البرامج المناخية والتكنولوجيا، «CHOOOSE™»، حيث سيتمكن العملاء من تعويض الانبعاثات الخاصة برحلتهم من خلال اختيار دعم مجموعة من المشاريع المناخية مثل الطاقة المتجددة والأخرى المجتمعية والتي تهدف جميعها من الحد من تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على العالم.



واحتفالا بإطلاق هذا البرنامج، قامت الشركة بتغيير موقعها الإلكتروني من اللون الأزرق المعتاد إلى اللون الأخضر لمدة أسبوع.



ويظهر هذا البرنامج على الموقع خلال عملية الحجز مع طيران الجزيرة، حيث تظهر للعملاء حساب البصمة الكربونية لرحلتهم وخيار دعم المشاريع المناخية لتعويض هذه الانبعاثات الكربونية.

وفي حال اختيار العملاء تعويض الانبعاثات، يتم إضافة مساهمتهم في سلتهم خلال إتمامهم عميلة الحجز والدفع.



وتعقيبا على أهمية هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «تتمحور رؤية طيران الجزيرة المستقبلية حول إضافة القيمة والعمل بمسؤولية بما يصب في مصلحة عملائها ومساهميها وأصحاب المصالح والمجتمع ككل.

ونقوم بذلك فعلا عبر استثمرها في طائرات A320neo التي تعد الطراز الأكثر صديق للبيئة والتي تخفض مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50%، وتقلل ضوضاء المحرك بنسبة 50% أيضا وتزيد من كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 18%.

واليوم، نعمل على تمكين عملائنا من أخذ خطوة إيجابية تجاه بيئتهم مع برنامج تعويض انبعاثات الكربون لرحلتهم، وفي الوقت ذاته، المساهمة في دعم مشاريع مناخية ومجتمعية تعود بالفائدة لجميع البلدان التي نخدمها».



ومن جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة «CHOOOSE™» أندريــــــــــاس سليتفول: «جميعنــا فـــي CHOOOSE™ فخــورون بهذه الشراكة مع فريق طيران الجزيرة المتميز لمساعدتهم على تعزيز استراتيجية الاستدامة لدى الشركة وتزويد جميع ركابهم بخيار المساهمة في ذلك.

تشغل طيران الجزيرة بالفعل أسطولا مكونا من طائرات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود وهي مساهم فعال في إعادة تحديد مفهوم السفر بشكل أفضل».



يمكن لجميع المسافرين الذين يختارون تعويض البصمة الكربونية الخاصة برحلتهم من متابعة التعويض وما ساهم به عبر موقع CHOOOSE™.