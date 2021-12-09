قال المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي إن المعهد استضاف المحاضر والخبير العالمي ديف ألرتش، الذي يعد واحدا من أفضل 100 شخصية مؤثرة في مجال الموارد البشرية على مستوى العالم، وخبير الموارد البشرية الأكثر تأثيرا في العالم، والمصنف رقم 3 عالميا كرائد فكري، حيث عقد ألرتش برنامجا تدريبيا عن بُعد بعنوان «التنافس من خلال تنمية القدرات البشرية: خطوات عصرية محددة لقادة الأعمال» وذلك بتاريخ 7 ديسمبر الجاري.



وأوضح الرفاعي أن البرنامج شهد مشاركة نخبة من العاملين في قطاعات مختلفة من القطاع المالي والمصرفي، والاستثماري والعقاري، وغيرها من القطاعات المهمة والعاملة في الكويت، مشيرا إلى أن البرنامج يعتبر من الأنشطة المهمة التي ينفذها المعهد خلال العام التدريبي الحالي، مستخدما آلية التدريب عن بعد، حيث قام بتقديمها أحد أفضل المحاضرين في العالم في مجال القيادة وتنمية الموارد البشرية.