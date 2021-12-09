بيروت ـ عامر زين الدين



في اطار جولتها على المرجعيات الروحية زارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دورثي شيا يرافقها الملحق السياسي في السفارة ايثان لينش والمسؤول السياسي فادي حافظ، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس ـ طريق المطار، وقدمت السفيرة شيا للخطيب التعازي بوفاة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، وجرى استعراض للأوضاع العامة في لبنان. وهي الزيارة الاولى للسفارة الاميركية منذ فترة طويلة.



وأكد الخطيب على «ضرورة تفعيل الحوار بين اللبنانيين لحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بتبعات كبيرة على اللبنانيين»، شاكرا كل «جهد يسهم في التخفيف عنهم ويلجم الانهيار الاقتصادي»، مشددا على «ضرورة ان يتم تقديم المساعدات الى مؤسسات الدولة اللبنانية لتصل الى مستحقيها ولا تستخدم في الاستحقاق الانتخابي الذي نعتبره فرصة امام اللبنانيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق الاستقرار السياسي للوطن».



وكانت شيا زارت امس الأول شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز د. سامي ابي المنى. وقالت ان «اللقاء كان إيجابيا جدا».