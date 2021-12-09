أوضحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن التدابير الوقائية تمثل إحدى الأدوات المهمة التي بمقتضاها تعمل الهيئة على مكافحة الفساد والوقاية منه تحت مظلة المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.



وأضافت «نزاهة» أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبيل إذكاء الوعي العالمي بمخاطر هذه المشكلة وآثارها والعمل على مكافحتها والوقاية منها، وفي إطار ذلك ستنظم «نزاهة» ممثلة بقطاع الوقاية مع مؤسسة لوياك للمرة الثانية على التوالي جلسة القراءة التفاعلية لأحد إصداراتها، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية مصاحبة لها للتعريف باليوم العالمي لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز قيم النزاهة والصدق والأمانة والمسؤولية الاجتماعية من خلال مد جسور فكرية من الثقة والفهم الواضح لمثل تلك القيم والمفاهيم التي تسعى الهيئة لتبنيها وغرسها في نفوس الأبناء، كما يعد هذا التعاون المثمر مع لوياك تأكيدا على دعم نزاهة لجهود ومبادرات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة بين كل الأطراف.



من جهتها، أوضحت «لوياك» أنها تعمل دائما على تحقيق التعاون مع المؤسسات التي تخدم المجتمع وتقدم لهم الفائدة سواء أكانت هذه المؤسسات حكومية أم من مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص.

وأكدت أن هذا التعاون مع «نزاهة» ليس هو الأول من نوعه بل سبق أن تعاونت لوياك مع «نزاهة» في مناسبات وفعاليات سابقة، آملين أن تقدم هذه الفعالية الفائدة للمجتمع الذي نعيش فيه وأن تتم توعية الأطفال بضرورة الالتزام بأسس النزاهة والشفافية، وذلك من خلال القصص التي سيتم سردها من قبل الرواة للأطفال فهم جيل المستقبل الذي سينهض بالمجتمع ويحقق العدالة والأمن والسلام.