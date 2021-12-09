أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عزمه تنصيب السفيرة الامريكية الحالية في الكويت ألينا رومانوسكي سفيرة مفوضة فوق العادة الى العراق.

وأوضح البيت الابيض في بيان له مساء امس الاربعاء ان السفيرة رومانوسكي تولت منصب نائب منسق أول في الخارجية الامريكية لشؤون مكافحة الارهاب.

واضاف "على مدار 40 عاما قضتها في الخدمة بمؤسسات امريكية حكومية مختلفة تمكنت رومانوسكي من ان تصبح خبيرة في شؤون الشرق الاوسط".

ولفت الى ان رومانوسكي التحقت بالعمل في وزارة الخارجية الامريكية عام 2003 لتساهم في تأسيس مكتب مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية.