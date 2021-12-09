ترأس وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس اليوم الخميس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ال107 الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.



وقالت وزارة النفط في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع عقد برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وشارك في الاجتماع وزراء الطاقة والبترول في الدول الأعضاء بالمنظمة.



وأوضحت أن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بمنظمة (أوابك) من أهمها مشروع ميزانية المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2022 وأنشطة الأمانة لعام 2021.



وذكرت أن اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد تمهيدا لاجتماع مجلس وزراء منظمة (أوابك) اطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن آخر التطورات المتعلقة بخطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة.



وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضا ما تم إعداده من الدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة بصناعة النفط والغاز إضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.



وأفادت أن الاجتماع تطرق إلى أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن منظمة (أوابك) وجهود الأمانة العامة للمنظمة في تفعيل العلاقة مع الشركات والاجتماعات التنسيقية لمواجهة التحديات والتغلب عليها.



وضم وفد الكويت إلى الاجتماع إضافة للوزير الفارس وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح ومدير مكتب إدارة مكتب وزير النفط عبدالله الظفيري.