قال الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لحكومة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، أحمد السويدي، إنه بتوجيهات من عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان القاسمي ، ومتابعة ولي العهد الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي اليوم تغير نظام العمل الأسبوع تماشاً مع رؤية الدولة ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.

وأوضح أنه التغيير يشمل ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من 1 يناير من العام المقبل.