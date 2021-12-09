

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام ان فرق الإطفاء تمكنت اليوم الخميس من السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن بمصنع مواد تغليف بمنطقة أمغرة. واوضحت الادارة أن غرفة العمليات تلقت بلاغا في تمام الساعة 11:45 صباحا يفيد عن نشوب حريق في مواد بلاستيكية تستخدم في صناعة التغليف وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز التحرير والجهراء الحرفية والمواد الخطرة والاسناد وتبين أن مساحة الحريق 3 آلاف متر مريع.



واضافت الادارة ان فرق الإطفاء عملت على محاصرة منطقة الحريق وتمكنت من السيطرة عليه لعدم انتقاله الى المصنع وأحد خزانات الوقود التي كانت قريبة من منطقة الحريق ولا توجد اي اصابات بشرية جراء الحادث.



هذا وباشرت فرق التحقيق عملها لمعرفة أسباب الحريق.