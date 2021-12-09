أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس أنها ستحظر بيع السجائر للأجيال المقبلة في الوقت الذي تهدف فيهالبلاد إلى أن تصبح خالية من التدخين بحلول عام .2025

وأعلنت مساعدة وزير الصحة عائشة فيرال أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أقل لن يتمكنوا أبدا من شراء التبغ بشكل قانوني عندما يدخل قانون بهذا الشأن حيز التنفيذ.

وقالت: "نريد أن نتأكد من أن الشباب لن يبدأوا التدخين أبدا، لذا سنجرم بيع أو توريد منتجات التبغ الذي يتم تدخينه إلى شرائح جديدة من الشباب".

وبموجب القانون الجديد، سيتمكن الأشخاص فقط من شراء منتجات التبغ التي تحتوي على مستويات منخفضة للغاية من النيكوتين، كما سيتمكن عدد أقل من المتاجر من بيع منتجات التبغ.

وقالت فيرال "إنه يوم تاريخي لصحة شعبنا".

وأشارت إلى أن التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في نيوزيلندا ويسبب واحدا من كل أربعة أمراض سرطانية. وينتشر الضرر المتصل بالتدخين بشكل خاص في مجتمعات الماوري وتلك المطلة على المحيطالهادئ والمجتمعات المحلية منخفضة الدخل.

وأضافت: "في حين أن معدلات التدخين تسير في الاتجاه الصحيح، نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، بشكل أسرع للوصول إلى هدفنا".

ولا يزال يتعين على القانون الجديد أن يمر بالعملية التشريعية.