استعاد شاب 35/ عاما/ حياته الطبيعية بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة جراء انسداد الشرايين بنسبة 100%، حيث نجح فريق طبي بمدينة دبي الإماراتية في التعامل مع الإصابة، والوصول بحالة المريض إلى الاستقرار بعد 19 دقيقة فقط من زمن دخوله إلى المستشفى بواسطة إسعاف دبي.

وكان المريض يعاني من ألم شديد في الصدر قبل وقوع الأزمة القلبية، مما دفعه إلى استدعاء سيارة الإسعاف، التي استجابت بسرعة قياسية، ووجد الطاقم الإسعافي المريض في حالة فقدان للوعي وتوقف في عضلة القلب ، ووفقاُ للإجراءات السريرية المعتمدة والمتوافقة مع أعلى المعايير العالمية بدأ الطاقم الإسعافي بعمل الإنعاش القلبي الرئوي بحرفية عالية ، وإعطاء صدمة كهربائية له.

واستعاد المريض بعدها النبض ليتم نقله إلى مستشفى الزهراء بدبي خلال خمس دقائق مع الحرص على ضمان سلامة المريض من خلال العناية الفائقة أثناء نقله إلى طوارئ المستشفى .

وقال الدكتور بهراد اللاهي، أخصائي أمراض القلب التداخلي ، في بيان ، إن المريض كان يعاني من احتشاء عضلة القلب الحاد، وانسداد شرياني بنسبة 100?? في أحد الأوعية الدموية الرئيسية التي تمد الدم إلى الجانب الأيمن من القلب.

وتابع أنه بعد التأكد من التشخيص والكشف عن مدى شدة النوبة، تم إعداد المريض لإجراء عملية القسطرة، وتم إجراء العملية من خلال المعصم لاستعادة تدفق الأوعية الدموية، واكتملت العملية بالكامل خلال 4 دقائق و30 ثانية.

وأكد الأطباء ، بعد المتابعة المستمرة ، عودة وظائف القلب إلى طبيعتها، ولم يعان المريض من أي أعراض جانبية، مما مكنه من الخروج من المستشفى بعد ثلاثة أيام فقط.