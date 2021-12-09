قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر بإحالة أوراق المتهم بذبح مواطن في شوارع الإسماعيلية إلى فضيلة المفتي لاخذ الرأي الشرعي في إعدامه .

وشهدت محافظة الإسماعيلية في الأول من الشهر الماضي ، جريمة بشعة هزت أرجاء الشارع المصري، حيث جرى ذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده والتباهي بذلك أمام المواطنين، على يد آخر يدعى عبدالرحمن دبور ، وسط ذهول المواطنين.

وعقب الواقعة البشعة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتمكنت من القبض على الجاني، وتبين أنه مهتز نفسيًا، وسبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان والأهالي والذين أكدوا قيام الجاني بالتعدي علي شخص وقتله، ثم حمل رأسه وتجول بها في الشارع.