أعلن منظمو سباقات سيارات فورمولا1- اليوم الخميس أن أبوظبي ستواصل المشاركة في استضافة سباقات فورمولا1- حتى عام 2030، وذلك قبل سباق الجائزة الكبرى الذي تحتضنه العاصمة الإماراتية يوم الأحد المقبل في ختام منافسات بطولة العالم هذا الموسم.

ويتوقع أن يشهد سباق فورمولا1- بأبوظبي منافسة حادة بين ماكس فيرستابن سائق ريد بول ولويس هاميلتون سائق مرسيدس، حيث يتقاسمان صدارة الترتيب العام لفئة السائقين، وبالتالي سيحسم السباق الإماراتي لقب بطولة العالم.

وتشارك أبوظبي في استضافة سباقات فورمولا1- منذ عام 2009 .

وحُسم لقب بطولة العالم في أبوظبي في أعوام 2010 لصالح سيبستيان فيتيل و2014 لصالح هاميلتون و2016 لصالح نيكو روزبرج.