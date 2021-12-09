استقال أحد وزراء حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إدانته بعدم الكشف عن حجم ثروته بطريقة مناسبة قبل توليه منصبه.

وأعلن آلان جريست الوزير المفوض المسؤول عن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم استقالته في بيان ،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وجاء إعلانه بعد وقت قصير من قيام محكمة جنايات باريس بإصدار حكم بالسجن بحقه لمدة ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ.

وقال جريست إنه يعتزم تقديم استئناف بشأن الحكم.

ومن المحتمل أن تجنب الاستقالة الرئيس ماكرون احراجا قانونيا آخر قبل بضعة شهور من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

كان وزير العدل أريك دوبون موريتي قد تم اتهامه في شهر تموز/يوليو الماضي على اساس مزاعم بتعارض المصالح ،وكان هناك سخط عام عندما تم ترقية جيرالد دارمانين لمنصب وزير الداخلية حتى في الوقت الذي واجه فيه اتهامات بالاغتصاب.

وينفي كلا الرجلين هذه المزاعم.