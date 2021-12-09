عثر على جثة امرأة ستينية داخل سيارة عالقة بين صخور في نهر يبعد مسافة قريبة عن شلالات نياغارا على الجانب الأميركي الكندي من الحدود حسبما أعلنت الشرطة.

وفور رصد السيارة والجثة بداخلها أطلق خفر السواحل عملية استعان فيها بمروحية لانتشال جثة المرأة فيما بقيت السيارة عالقة.

وأُبلغت شرطة شلالات نياغارا قرابة منتصف النهار بوجود سيارة سوداء شبه غارقة بالكامل في نهر نياغارا على بعد أقل من 50 مترا عن حافة الشلالات الشهيرة.

وقالت الشرطة في ولاية نيويورك في بيان إن "سلطة الطاقة خفضت مستويات المياه، واسُتعين بطائرات مسيرة ومروحية لمسؤول تطبيق القانون في مقاطعة نياغارا للتأكد من وجود ركاب في السيارة. رُصدت جثة في مقعد السائق".

وقام عناصر خفر السواحل بسحب جثة المرأة من السيارة، وأُعلنت وفاتها في المكان.

وبوشر تحقيق لمعرفة كيفية وصول السيارة إلى نهر نياغارا، بين جسر للسيارات وجسر للمشاة في البلدة.