مشاهدة السيارة بورشة 911 ، وهي تندفع بسرعة فائقة مخلفة ورائها الغبار والأوساخ ليست أمرا جديدا، فهذه السيارة تستطيع حاليا السير في جليد مونت كارلو كما تسير في صحراء شرق أفريقيا الحارة.

لكن الإصدار الجديدة بورشه 911 سفاري تبدو أنها قفزة أكبر في هذا الاتجاه ، حيث تم تحديث السيارة لتصبح قادرة على السير الممتع في كل أنواع التضاريس.

كانت بورشه قد كشفت عن النموذج الاختباري للسيارة 911 سفاري لأول مرة عام 2012 ثم اختفت قبل أن تبدأ الشركة الألمانية إنتاج هذه السيارة رسميا مؤخرا.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن التصميم الجديد يتضمن زيادة ارتفاعها عن سطح الأرض. مضيفا أن الصور المتداولة للسيارة 911 سفاري تم نشرها على حساب كار سباي ميديا على موقع يوتيوب، وتظهر الكثير من التعديلات الجانبية وزيادة فجوات العجلات.

كما تبدو أنابيب العوادم في السيارة الجديدة تصميما قديما، لكن ربما يكون هذا اتجاها خاطئا ، أو الأنابيب الرباعية القديمة للسيارة بورشه 911 عادت من جديد.

وأضاف موتور تريند أن بورشه تتحرك بشكل كامل داخل خياراتها الصحيحة بالتنويع على سيارتها الناجحة 911، مع الاقتراب الحتمي من الكهربة الكاملة للسيارات ، حيث ستكون السيارة 911 إما هجين أو كهربائية وإلا سيكون مصيرها الزوال .