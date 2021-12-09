أعلنت شركة "بلو أوريجن" أنها اضطرت إلى أن ترجئ يومين بسبب الأحوال الجوية رحلتها المقبلة إلى الفضاء التي يتوقع أن تكون ابنة أول أميركي صعد إلى الفضاء أبرز ركابها.

وأوضحت الشركة أن الرحلة التي كانت مقررة أصلاً الخميس أرجئت إلى الساعة 08,45 بالتوقيت المحلي من يوم السبت (14,45 ت غ) بسبب الرياح المتوقعة الخميس. وستنطلق الرحلة من غرب تكساس.

وكانت لورا شيبارد تشرشلي، ابنة آلن شيبارد الذي أجرى رحلة تاريخية إلى الفضاء عام 1961، دعيت للمشاركة في ثالث رحلة مأهولة لشركة الفضاء التي أسسها الملياردير الأميركي جيف بيزوس.

أطلقت "بلو أوريجن" على صاروخها منذ تصنيعه اسم "نيو شيبارد" تكريماً لآلن شيبارد.

ودعت "بلو أوريجن" للمشاركة في الرحلة أيضاً شخصية أخرى من المشاهير الأميركيين هو مايكل ستراهان، أحد مقدمي البرنامج التلفزيوني الصباحي "غود مورنينغ أميركا" .

وتضم الرحلة أيضاً أربعة ركاب آخرين دفعوا ثمن تذاكرهم، هم رجلا الأعمال ديلان تايلور وإيفان ديك، ورجلًا يدعى لاين بيس مع نجله كاميرون.

ولن يبقى هؤلاء في الفضاء سوى وقت قصير، إذ أن الرحلات تحت المدارية التي تنظمها "بلو أوريجن" تدوم نحو عشر دقائق فحسب بين الإقلاع والعودة إلى الأرض.