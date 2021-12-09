ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن محكمة استئناف أمريكية أمرت بوقف تنفيذ أمر قضائي ضد شركة آبل Apple، عملاق التكنولوجيا، كان سيجبرها بالسماح للمطورين بوضع روابط لإتاحة طرق الدفع الخارجية دون متجر التطبيقات الخاص بها.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن أسهم آبل شهدت ارتفاعًا بعد أمر المحكمة، وسجلت القيمة السوقية للشركة مستوى تاريخيًا مرتفعًا عند 2.7 تريليون دولار.

يذكر أن التطبيقات المدرجة على متجر التطبيقات الذكية APPLE STORE قد حققت مبيعات بقيمة 72.15 مليار دولار أو 65% من إجمالي الإيرادات عبر متاجر التطبيقات الذكية والتي بلغت 111 مليار دولار العام الماضي بنمو سنوي 24%، وفقاً لتقرير حديث من "سينسور تاور".

واستحوذت الألعاب على 71% من إجمالي إيرادات التطبيقات الذكية في عام 2020، إذ حققت التطبيقات المتوافقة مع نظام iOS عوائد بقيمة 47.6 مليار دولار فيما حققت تطبيقات "جوجل بلاي" 31.9 مليار دولار.