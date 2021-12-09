قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الأربعاء خصم نقطة واحدة من رصيد أولمبيك ليون بعد إلغاء مباراته أمام أولمبيك مرسيليا في 21 تشرين ثان/نوفمبر الماضي عقب إلقاء قارورة مياه على ديميتري باييه لاعب مارسيليا من مدرجات أصحاب الأرض.

وتوقفت المباراة مبكرا بعد إلقاء قارورة مياه أصابت باييه لاعب مرسيليا في رأسه أثناء محاولته تنفيذ ركلة ركنية ، قبل أن يتم إلغاء المباراة في ظل عدم شعور فريق مرسيليا بأنه سيكون آمنا إذا عاد لاستكمال المباراة.

كما قررت رابطة الدوري الفرنسي إعادة المباراة على ملعب ليون دون حضور الجماهير.

وكان ليون خاض مباراته أمام ريمس دون حضور جماهير في ضوء عقوبة أولية فرضت عليه من قبل رابطة الدوري الفرنسي.

وقالت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية عقب الواقعة "ما حدث في ليون غير مقبول ، لا يمكننا أن نتسامح مع مهاجمة لاعب بمثل هذه الطريقة ، هذه الحوادث ينبغي على الأقل أن تؤدي إلى إيقاف المباريات بشكل تلقائي".

وأضافت "نحن في حاجة إلى عقوبات وتوعية عامة وفورية وجذرية لجميع الأطراف في كرة القدم ".