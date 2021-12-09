أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس أن الأهمية المتزايدة للمراهنات تعني أن الرياضة أصبحت أكثر عرضة أكثر من أي وقت مضى لخطر التلاعب.

وبحسب الدراسة التي نشرها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا اليوم ، هناك شبكات وطنية ودولية "تتلاعب بالمنافسات من خلال الرشى والإكراه وتهديد الحكام واللاعبين ومسؤولي الأندية".

وأوضحت الدراسة أن عدد الحالات المشتبه بها تزايدا بشكل كبير في أخر عشرين عاما ، دون وجود استثناء لأي دولة أو رياضة أو مستوى رياضي.

وتفاقم تطور الأمور جراء استغلال المنظمات الإجرامية المراهنات في غسل الأموال.

ووفقا لبعض التقديرات فإن حوالي 140 مليار دولار يعاد ضخها في دورة المال القانونية كل عام من خلال المراهنات الرياضية.

وأوضحت دراسة الأمم المتحدة "نظرًا لحجم عمليات المراهنة غير القانونية ، فإن الصناعة جذابة للغاية للجماعات الإجرامية لغسل الأموال".