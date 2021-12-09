

تعلن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة للمرور سوف تقوم اليوم الخميس الموافق 2021/12/9 ابتداءً من الساعة 12:00 صباحاً (بإغلاق مؤقت) بالاتجاهين الطرق التالية:



1- من المطار الأميري إلى شارع إبراهيم المزين (جسر نادي خيطان).



2- من شارع إبراهيم المزين (جسر نادي خيطان) نزولاً على طريق الملك فيصل حتى طريق الدائري الخامس لجسر شارع دمشق (السرة).

3- من جسر شارع دمشق (السرة) إلى بوابة قصر بيان (بوابة الدائري الخامس).



وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإخوة مرتادي هذه الطرق اتباع إرشادات رجال الأمن، واتخاذ طرق بديلة خلال تلك الفترة.