سيحصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 25% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل 2022، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس لصالح صحيفة لو باريزيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس ، عن نتائج الاستطلاع أن كلا من مرشحة يمين الوسط فاليري بيكريس ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان سوف تحصل على 16% من الأصوات.

وأظهر الاستطلاع أن المرشح إريك زمور سوف يحصل على 14% من الأصوات.

شمل الاستطلاع 1500 شخص من سن 18 عاما فأكثر، وأجري في الفترة من 6 إلى 8 كانون أول/ديسمبر.