توقعت هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية أن ينخفض عدد السكان في البلاد بواقع أكثر من 14 مليون نسمة بحلول عام 2070، وذلك بالمقارنة مع العدد الحالي، ليبلغ 37 مليونا و660 ألف نسمة، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الخميس.

وأوضحت هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية في تقرير أصدرته اليوم، أن نسبة نمو عدد السكان في كوريا ستظل تحافظ على سالب 1ر0%، كمعدل سنوي خلال الـ15 عاما المقبلة، ثم ستزيد سريعا حتى تصل إلى سالب 2ر1% سنويا في عام .2070

وإذا صحت هذه التوقعات، سيبلغ عدد المواليد الجدد في كوريا في عام 2070 مستوى 200 ألف، فيما سيبلغ عدد حالات الوفاة نحو 700 ألف.

من ناحية أخرى تمثل شيخوخة المجتمع تحديا كبيرا، حيث يتوقع أن تتجاوز نسبة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما - والذين يمثلون 16% من إجمالي عدد السكان في الوقت الحالي - مستوى 30% في عام 2035، ثم ستصل إلى 46% في عام 2070، وأن يتضاعف عدد كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 85 عاما بنحو 7 أضعاف النسبة الحالية ليمثلوا 14% من إجمالي عدد السكان.