أعلنت شركة ميتا "فيسبوك سابقًا" طرح ميزة جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول من عام 2022.

وذكرت ميتا - في منشور عبر المدونة الخاصة بها - أنها ستطرح ميزة Reels لتوفير مساحة جديدة للمبدعين للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي وتنمية مجتمعاتهم والوصول إلى جماهير جديدة.

وأوضحت أنه خلال سبتمبر الماضي تم إطلاق Reels على Facebook لنظامي التشغيل iOS وAndroid في الولايات المتحدة مما خلق مساحة جديدة لتجارب الفيديو القصيرة والممتعة.

وأضافت أنه خلال العام المقبل ستكون الميزة على فيسبوك وتشمل تأثيرات الموسيقى والصوت وتأثيرات الفيديو وغير ذلك الكثير، ويمكن بسهولة متابعة المنشئ مباشرةً من الفيديو، أو الإعجاب به والتعليق عليه أو مشاركته مع الأصدقاء الذين لديهم إمكانية الوصول إلى محتواهم.