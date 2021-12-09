تقرر السماح لأطفال المدارس في الدنمارك بالبقاء في منازلهم اعتبارا من يوم 15 كانون أول/ديسمبر الجاري بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

ويعني ذلك أن عطلة عيد الميلاد (الكريسماس) ستبدأ مبكرا.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كوبنهاجن ، إنه بالنسبة للأطفال في مرحلة الروضة وحتى الصف العاشر، يعني هذا "إجازة عيد ميلاد ممتدة".

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على نوادي الرقص إغلاق أبوابها اعتبارا من يوم الجمعة. وسيتم منع الحفلات الموسيقية التي يحضرها أكثر من 50 ضيفا والتي تقام في أماكن مغلقة اعتبارا من هذا التاريخ.

وأكدت فريدريسكن أن فرض القيود لا يعني الإغلاق. وأشارت إلى أنها تعتقد أن من الممكن الحفاظ على أجزاء كبيرة من المجتمع مفتوحة.

وتشجع الحكومة الدنماركية المواطنين على العمل من المنزل وإلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد.