قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية أحمد المساعفة، اليوم الخميس، إن نحو 11% من الفئة العمرية 12 عاما فما فوق من طلبة المدارس تلقوا لقاحا مضادا لكورونا.

ونقل موقع قناة "المملكة" عنه القول :"بدأنا نلمس تجاوبا كبيرا من أولياء أمور الطلبة لتلقي أبنائهم مطاعيم كورونا".

وكانت وزارة الصحة الأردنية قررت في تموز/يوليو الماضي تخفيض سن التطعيم ضد فيروس كورونا إلى عمر 12 عاما وبدون موعد مسبق.

وقررت الوزارة أن يكون التطعيم اختياريا وبلقاح فايزر تحديدا للفئة العمرية أقل من 18 سنة وبموافقة ولي الأمر.