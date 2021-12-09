ارتفعت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستوى قياسي، مما يرفع معدل التضخم ويزيد فاتورة الطاقة لملايين الأسر والصناعات في مختلف أنحاء أوروبا، وهو ما يشير إلى أن أزمة الطاقة الأوروبية الراهنة ستستمر لفترة أطول.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار عقود الكهرباء تسليم العام المقبل في ألمانيا بنسبة 11% وفي فرنسا بنسبة 7ر7% تقريبا، حيث اضطرت شركات الكهرباء إلى استهلاك كميات أكبر من الغاز والفحم والنفط بسبب الطقس الجليدي لتلبية الطلب على الكهرباء.

كما انتقلت أسعار الكهرباء المرتفعة إلى العقود الآجلة للأعوام التالية، وهو ما يشير إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا ستستمر لفترة أطول مما توقع الكثيرون.

وقال آرنه بيرجفيك كبير المحللين في شركة جامتكرافت السويدية للمرافق إن فصل الشتاء مازال طويلا وقد بدأ الطقس السيء في زيادة أسعار الطاقة للجزء الباقي من الفصل، مع تلاشي خيار استخدام الغاز المخزن أو طاقة الكهرباء المائية فيما بعد.

ويواجه العالم نقصا في إمدادات الطاقة مع تعافي الاقتصادات من جائحة فيروس كورونا وزيادة الطلب على الطاقة. في الوقت نفسه مازالت الإمدادات غير قادرة على مسايرة الزيادة في الطلب في سوق الطاقة.

وارتفع سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل إلى 30ر184 يورو لكل ميجاوات/ساعة في حين بلغ السعر في فرنسا إلى 211 يورو لكل ميجاوات/ساعة كما ارتفعت أسعار حصص الانبعاثات الكربونية بسبب اضطرار شركات الكهرباء إلى حرق كميات أكبر من الوقود لزيادة إنتاجها من الكهرباء.

ووصل سعر حصص الانبعاثات الكربونية إلى 37ر89 يورو لكل طن، في حين يتوقع المتعاملون في السوق وصول السعر إلى 100 يورو للطن قبل نهاية العام الحالي.