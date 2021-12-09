رفعت المجر أسعار الفائدة للمرة الخامسة في غضون أقل من شهر، بينما يحاول صناع السياسة كبح جماح التضخم الأسرع منذ 14 عاما، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

ورفع البنك المركزي، اليوم الخميس، سعر الفائدة على الايداع لمدة أسبوع واحد، بواقع 20 نقطة أساس، إلى 3ر3%، ليطابق إلى حد كبير متوسط التقدير الذي ورد في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج".

كما رفع البنك سعر الفائدة التراكمي بواقع 150 نقطة أساس منذ 16 تشرين ثان/نوفمبر.

وتعهد نائب محافظ البنك، بارناباس فيراج، هذا الأسبوع بالحفاظ خلال الفترة الاولى على أكبر قدر ممكن من التشديد بحسب ما تقتضيه الضرورة فيما وصفه بأنه سيكون حملة طويلة لمكافحة التضخم.