أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستضخ هذا العام أكثر من 400 مليون يورو في ميزانية التمويل المشترك لحلف شمال الأطلسي "ناتو" للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية ردا على استجواب من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار المعارض، سيفيم داجديلين، ومن الكتلة البرلمانية للحزب، أن ألمانيا ستتحمل 34ر16% من إجمالي التمويل المشترك، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 581ر2 مليار يورو.

وأوضحت الوزارة في ردها ، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه ، أن هذه النسبة تمثل نحو 421 مليون يورو، فيما ضخت ألمانيا العام الماضي 390 مليون يورو.

وكانت ألمانيا قد ضخت في هذه الميزانية للناتو 441 مليون يورو في عام .2010

ومن جانبها انتقدت داجديلين، وهي خبيرة في شؤون السياسة الخارجية بتكتل اليسار بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، زيادة الإنفاق من جديد، وقالت: "إنه أمر خطير ، من ناحية السياسة الاجتماعية وسياسة السلام ، أن نسعى للإفراط في إمداد الناتو بحصة ألمانية أكبر على الدوام".

وأضافت: "بدلا من مواصلة زيادة خطر الحرب في أوروبا من خلال سياسة التسلح الخطيرة للناتو، يتعين على الحكومة الاتحادية العمل بكل قوة لتحقيق الأمن والاستقرار من أجل التفاهم والتعاون مع روسيا".