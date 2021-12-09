أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية، مشروعا جديد لترميم عشرات الأعمدة الشاهقة، بمعابد الكرنك الفرعونية الشهيرة في مدينة الأقصر.

وتفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية اليوم الخميس ، معابد الكرنك والتقي بفريق الآثاريين والمرممين المشاركين بالمشروع الذي يتضمن ترميم نقوش ورسوم وإظهار ألوان أعمدة الجهة الجنوبية بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك.

وبحسب مصادر في منطقة آثار مصر العليا، فإن المشروع الجديد يأتي استكمالا لمشاريع ترميم سابقة، نجحت في استعادة الكثير من آثار معابد الكرنك، بجانب معبدي الأقصر واسنا، لرونقها القديم وصورتها التي كانت عليها قبل آلاف السنين، وذلك بعد أن تم إظهار الألوان وترميم الألوان والنقوش بشكل كامل في أعمدة تلك المعابد.

وقال وزيري ، في تصريحات صحفية خلال متابعته بدء تنفيذ مشروع ترميم نقوش ورسوم وألوان 61 عمودا من أعمدة معابد الكرنك الشاهقة، إن المرممين المصريين نجحوا خلال ما تم تنفيذه من مشروعات ترميم، في إظهار الألوان والنقوش التي كانت قد اختفت بفعل التكلسات والعوامل البيئية المختلفة، وذلك بأيادٍ مصرية خالصة من الآثاريين والمرممين الذين باتوا يمتلكون خبرات واسعة في مجال صون وحماية وترميم الآثار المصرية القديمة.