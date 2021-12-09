تواجه شركات اقتصاد الوظائف المؤقتة مثل أوبر وديليفرو قواعد أكثر صرامة، بموجب مقترحات جديدة قدمتها المفوضية الأوروبية اليوم الخميس ، والتي يمكن بموجبها أن يتم إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون بدلا من موظفين مستقلين.

وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفكسيس في مؤتمر صحفي في بروكسل "يستحق عاملو المنصات نفس مستوى الحماية مثل الجميع في الاتحاد الأوروبي بموجب النموذج الاجتماعي".

وقالت المفوضية في بيان صحفي إنه من شأن هذه التغييرات إدخال قواعد جديدة تُقيم ما إذا كان قرابة الـ28 مليون شخص الذين يعملون لصالح منصات العمل الرقمية في التكتل يعملون كموظفين مستقلين .

وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- هناك ما بين 7ر1 و1ر4 مليون عامل سوف يتم الاعتراف بهم حديثا كموظفين بموجب القواعد المقترحة التي تحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي لتنفيذها.

بعد ذلك سيصبح هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحصول على حد أدنى من الأجور وأيام راحة وعطلات مدفوعة الأجر، وقواعد خاصة بالتقاعد، واجازة وضع وإجراءات الصحة والسلامة لحماية الموظفين تماشيا مع قانون الاتحاد الأوروبي.