قالت شركة كهرباء فرنسا إن إنتاج الكهرباء من مفاعلاتها النووية في البلاد انخفض 3.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني إلى 30.3 تيروات ساعة.

وقالت الشركة على موقعها الالكتروني إن توليد الكهرباء من المفاعلات النووية في فرنسا منذ بداية العام الحالي بلغ 329.2 تيروات ساعة، بزيادة 9.4 بالمئة عن الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر تشرين الثاني في العام الماضي.

وأضافت أن إنتاج الكهرباء من مفاعلاتها النووية في بريطانيا منذ بداية العام بلغ 37.6 تيروات ساعة، منخفضا 8.7 بالمئة عن الفترة نفسها في 2020