خفضت سويسرا من توقعاتها لنمو الاقتصاد للعام المقبل في ظل " التباطؤ الكبير" للزخم المتوقع على مدار الشتاء بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الشؤون الاقتصادية القول إنه من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر3% ، بعدما توقع في أيلول/سبتمبر الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 6ر3% خلال عام .2022

وتوقعت الوزارة نمو الاقتصاد بنسبة 7ر1% خلال عام .2023

وقالت الوزارة في بيان " مستويات الغموض حاليا مرتفعة للغاية والمخاطر تتجه للتراجع... لكن هناك مخاطر متجددة للانتكاسات في تطور الجائحة، ومنها متحور أوميكرون"

وقد توقعت الوزارة أن يبلغ معدل التضخم 1ر1% العام المقبل، و7ر0% خلال عام .2023