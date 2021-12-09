قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الخميس إن الحكومة تحث على العمل من المنزل للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا دون اللجوء إلى قيود أكثر صرامة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فيران قوله في مقابلة مع تلفزيون فرانس :2 "العمل من المنزل هو أمر مستحسَن بالفعل، ويوصى به بشدة".

وقال: "إنه أمر مهم، يقلل التعاملات الاجتماعية خلال هذه الفترة ويبطئ انتشار الفيروس".

كما أشار فيران إلى أن ذروة الموجة الخامسة الحالية من كورونا في فرنسا يمكن أن تأتي أواخر هذا الشهر، وذلك إذا استمر الناس في تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي وتم تكثيف الجهود.

وأضاف الوزير أن متحور أوميكرون أكثر عدوى بكثير من متحور دلتا، وأن هناك بالفعل نحو 40 حالة مؤكدة في فرنسا.