توقع البنك المركزي التايلاندي نمو الاقتصاد بنسبة أقل من 1% خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن التعافي لن يكون متساويا كما سوف يكون أبطأ من دول أخرى بالمنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك سيثابوت سوثيوارتنارويبوت القول في كلمة خلال ندوة نظمتها وزارة الخارجية اليوم الخميس إن قطاع الصناعة المتعلق بالصادرات عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا أو تجاوز هذه المستويات في بعض القطاعات ، ولكن تعافي قطاع السياحة وقطاعات أخرى مازال متأخرا.

وأضاف المحافظ أنه من المرجح ألا يعود الاقتصاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا حتى الربع الأول من عام .2023

وأكد المحافظ أن سياسة التخفيف الكمي ليست ملائمة لتايلاند بسبب المشاكل المحلية.