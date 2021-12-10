قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط تراجعت يوم الجمعة الماضي، مسجلة خسائر للأسبوع السادس على التوالي، وذلك على خلفية انتشار سلالة اوميكرون المتحورة الجديدة، وصدور تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء مخالفا للتوقعات، كما اتجهت أوپيك وحلفائها لمواصلة سياسية زيادة إمدادات النفط.

وفي وقت سابق، أدت التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، والتي تفيد بأن التعافي القوي للاقتصاد الأميركي قد يدفع الفيدرالي لتسريع تقليص برنامج شراء الأصول، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة ضمن أسواق النفط وأسواق المال العالمية، إذ عادة ما تعتبر السياسة النقدية المتشددة من الأمور التي تؤثر سلبا على أسعار السلع.

وتراجع السعر المرجعي لخام برنت الى مستوى 69.9 دولارا للبرميل (-3.9% على أساس أسبوعي، +35% منذ بداية العام)، بينما بلغ سعر خام التصدير الكويتي 72.9 دولارا للبرميل (+44% منذ بداية العام).

هذا، ولا يزال مزيج خام برنت على وشك الدخول في منطقة الأداء السلبي، إذ خسر نحو 19% من قيمته مقارنة بمستويات الذروة التي سجلها في أواخر أكتوبر بوصوله في ذلك الوقت إلى 86.4 دولارا للبرميل.

كما تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 16.4% في نوفمبر الماضي، فيما يعد أسوأ أداء شهري يشهده منذ مارس 2020، وذلك بعد اكتشاف سلالة اوميكرون المتحورة وعودة تفشي ڤيروس كوفيد-19 وتحرك الدول الكبرى المستهلكة للنفط لتنسيق جهودها لتحرير احتياطاتها النفطية الاستراتيجية (لخفض أسعار الوقود المحلي).

وقد يتم إطلاق حوالي 85 مليون برميل من النفط الخام بنهاية الربع الأول من عام 2022، من قبل الولايات المتحدة (50 مليون) والهند (5 ملايين) والصين (20 مليون) وغيرها من الدول الأخرى.

وعقدت أوپيك وحلفاؤها اجتماعها الوزاري في 2 ديسمبر الماضي وسط توقعات باستجابتها لتفعيل قرار الافراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي وظهور سلالة اوميكرون المتحورة من خلال وقف سياسة زيادة الامدادات المخطط تطبيقها في شهر يناير مؤقتا حتى إمكانية عكسها - وهي خطوة مثيرة للجدل سياسيا قد تثير حفيظة الولايات المتحدة بصفة خاصة.

وواصلت منظمة الأوپيك وحلفاؤها التأكيد على أن الطلب على النفط لا يزال هشا في ظل استمرار تفشي الڤيروس، مما قد ينعكس على توازن سوق النفط ليسجل فائضا كبيرا خلال الربع الأول من عام 2022.

إلا أن وزراء الأوپيك أوصوا بالإبقاء على زيادة الإمدادات بمعدل شهري قدره 400 ألف برميل يوميا، لكنهم منحوا خيار تعديل مستوى الإنتاج سريعا في حالة ضعف الطلب على النفط، إذ أشار البيان إلى بقاء الاجتماع «منعقدا».

ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، كما أبدى الأعضاء الحريصون على زيادة الإمدادات ارتياحهم بذلك القرار. إلا أن الزيادة الفعلية في العرض قد تكون أقل من المستوى المستهدف بسبب انقطاع الإمدادات والقيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية لبعض الأعضاء.

وتشير تقديرات الحالة الأساسية للأوپيك فيما يتعلق بأرصدة العرض والطلب في عام 2022 الى تراكم المخزون كل شهر وتحقيق مكاسب ضخمة تصل إلى 3.8 ملايين برميل يوميا في مارس.

الا أنه ووفقا لهذا السيناريو، من المتوقع تسجيل الطلب على النفط انخفاضا كبيرا على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، وهو التصور الذي يبدو أكثر حدة حتى مع الأخذ في الاعتبار ضعف الطلب الموسمي الناجم عن الجائحة (كما انه أيضا أقل بنحو 1 مليون برميل يوميا عن تقديرات وكالة الطاقة الدولية).

وتفترض التوقعات أيضا أن جميع أعضاء أوپيك وحلفائها سيقومون بالوفاء بحصصهم، وهو تصور متفائل نظرا لضعف الأداء الذي سجل حتى الآن بسبب انقطاع الإمدادات. وفي أكتوبر، بلغ النقص الإجمالي لإمدادات المجموعة نحو 0.6 مليون برميل في يوميا، وفقا لمصادر البيانات الثانوية للأوپيك.

وخارج أوپيك، تعتبر الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لزخم الإمدادات، إذ بلغ إنتاج النفط الخام 11.6 مليون برميل يوميا في نهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا خلال شهرين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع اقتراب عام 2021 من نهايته، أحدث متغير اوميكرون المزيد من التقلبات في سوق النفط، مع أنه من السابق لأوانه قياس تأثيره على الطلب على النفط. وفيما يتعلق بالإمدادات، فإن المأزق الذي يواجه برنامج إيران النووي قد يمدد الإطار الزمني لعودة إنتاجها من النفط، مما يبسط الأمور قليلا بالنسبة للأوپيك وحلفائها، والتي يمكنها الآن من التركيز على تعديل العرض بما يتناسب مع الأحداث التي تؤثر على الطلب.