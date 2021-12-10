رعت مجموعة إيكويت، منتدى جيبكا السنوي الخامس عشر المقام في دبي، حيث يناقش المنتدى في الفترة من 7 إلى 9 الجاري، عدة مضامين تتناول «إعادة تعريف - إعادة تشكيل - إعادة ابتكار صناعة البتروكيماويات في واقع ما بعد الجائحة»، بهدف إعادة تحديد ماهية التحديات وإعادة ابتكار استراتيجيات جديدة للاستفادة من فرص السوق وإعادة تشكيل مستقبل متجدد لصناعة البتروكيماويات.



وخلال المنتدى، تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت ناصر الدوسري في حلقة نقاشية مع قادة الصناعة، بعنوان: «ما بعد الجائحة - منظور دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء منظومة مرنة وهادفة وعالية الأداء»، لاستعراض أفكارهم ومعرفتهم ورؤاهم حول تطوير التوجهات التي تشكل الصناعة والخطط الاستراتيجية المستقبلية في ظل التغيرات المحتملة.



وتعليقا على مشاركة مجموعة إيكويت، قال الدوسري: «تعتبر صناعة البتروكيماويات مكونا فاعلا في دورة التنويع الاقتصادي كونها صناعة رائدة وقادرة على تزويد سوق العمل بالفرص»، وأضاف «أن العامين الماضيين شهدا فترة من التحديات زادت فيهما الحاجة الى التركيز على قضايا ملحة كالتنمية المستدامة والتحول الرقمي والاكتفاء الذاتي».



وأضاف: «مع دخولنا واقع ما بعد الجائحة مؤهلين بتجربتنا، فإننا نرى في هذا المنتدى السنوي فرصة سانحة أمام قادة ورواد الصناعة للاجتماع من أجل التبادل المعرفي وتبني أوجه جديدة للابتكار لنتمكن معا من الاستمرار في توفير القيمة لعملائنا وتطوير حلول مستدامة تلتزم بالمعايير العالمية».