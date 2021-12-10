رصدت تقارير أغلى 10 لاعبين في البطولة، وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص بالأمور المادية في كرة القدم، في ظل غياب كوكبة من النجوم العربية التي تلعب في الدوريات العالمية ولم تحضر الى البطولة لانشغالها مع فرقها ومنهم محمد صلاح ورياض محرز، واللافت أن قائمة الـ 10 هم من المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.



تصدر الجزائري ياسين براهيمي، لاعب الريان القطري، القائمة إذ تبلغ قيمته التسويقية نحو 10 ملايين دولار، وفي المركز الثاني جاء التونسي نعيم السليتي لاعب الاتفاق السعودي، بقيمة تسويقية تبلغ 9 ملايين دولار، فيما جاء مهاجم الجزائر ولاعب السد القطري بغداد بونجاح بالمركز الثالث بقيمة تسويقية تبلغ 8 ملايين دولار.



وفي المركز الرابع جاء النجم المصري ولاعب الاتحاد السعودي أحمد حجازي، بقيمة تسويقية تبلغ 5 ملايين دولار، فيما احتل القطري ولاعب السد أكرم عفيف، المركز الخامس بالقائمة بقيمة تسويقية 4.7 ملايين دولار، وبالمركز السادس يأتي المهاجم الإماراتي علي مبخوت بقيمة تسويقية تبلغ 4.5 ملايين دولار.



وتتساوى القيمة التسويقية لأصحاب المراكز السابع والثامن والتاسع بالقائمة، وهم: القطري المعز علي لاعب الدحيل والتونسي حنبعل المجبري البالغ من العمر 18 عاما فقط وهو أحد ناشئي نادي مانشستر يونايتد والمغربي سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي، إذ تبلغ القيمة التسويقية لكل لاعب منهم 4 ملايين دولار، وفي المركز العاشر يأتي لاعب تونس ياسين مرياح بقيمة تسويقية تبلغ 3.7 ملايين دولار.