نفت بعثة منتخب الجزائر، شائعة تقديم احتجاج رسمي لدى اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بشأن مباراة مصر بالجولة الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليقتنص المنتخب المصري، الصدارة بأفضلية اللعب النظيف.



وترددت أنباء حول شكوى الجزائر بداعي تجاوز الكرة العرضية التي تسببت في ضربة جزاء لمنتخب مصر، خط المرمى.



وأكد المتحدث الإعلامي للمنتخب الجزائري صالح باي عبود، في تصريحات إعلامية من الدوحة إنه لم يتم تقديم أي احتجاج بشأن نتيجة مباراة مصر، موضحا أنه لا يتمنى مواجهة مصر في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم في قطر 2022.



وأتم بقوله: «ليس لدينا رغبة في مواجهة مصر بالتصفيات، نريد رؤية محمد صلاح ورياض محرز في كأس العالم قطر 2022».



الى ذلك، وجه مهاجم الجزائر بغداد بونجاح رسالة إلى جماهير بلاده بقدرته على قيادة هجوم «الخضر» أمام المغرب في لقاء الغد بربع النهائي.



وأكد بونجاح، أن حالته الصحية جيدة بعد التحامه العنيف مع حارس المنتخب المصري محمد الشناوي في مباراة الثلاثاء الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في ختام الجولة الأخيرة من المجموعة الرابع. وقال إنه يشعر بتحسن كبير وهو في حالة جيدة، موضحا أنه لا يعاني من أي إصابة تستدعي القلق وقائلا: «الالتحام كان قويا للغاية مع الشناوي الذي لم يتعمد الحاق الأذى بي، وأشعر بالجاهزية لمواجهة المغرب».