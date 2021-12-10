كشفت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي، عن قرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بالسماح للجماهير بالحضور بنسبة 100% من سعة الستادات في الدورين قبل النهائي والنهائي للبطولة.



وقالت النعيمي إن اللجنة المنظمة ستتخذ الإجراءات المناسبة، لاستيعاب الحضور الجماهيري الكبير المتوقع، خلال المباريات المقبلة في الملاعب المونديالية التي تحتضن منافسات البطولة.



وأكدت أن بطولة كأس العرب تشهد نجاحا كبيرا على مختلف المستويات وفي مقدمتها الجانب الصحي، في ظل حرص اللجنة المنظمة على تطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع، خصوصا أن هذه النسخة العربية تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.