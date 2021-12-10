هادي العنزي



انتهى الدور الأول لبطولة كأس العرب، حيث قدمت الفرق الـ 16 المشاركة في البطولة أفضل ما لديها، كما سعت الأجهزة الفنية لتقديم أفضل ما لديها للتأهل إلى ربع النهائي، وفي نهاية المطاف تأهل 8 وخرج مثلهم.



وقد شهد «مونديال العرب» مستويات متفاوتة فنيا ونتائج ثقيلة لفريق على آخر، واستمتعنا بلمحات فنية رائعة جادت بها مواجهات غلب عليها التكافؤ والندية، فبقيت الإثارة حاضرة حتى الدقائق الأخيرة للمباراة.



«الأنباء» التقت عددا من الرياضيين بمجالات مختلفة، لتتعرف على انطباعهم عن البطولة في شكلها العام، إداريا، وفنيا، وتحكيميا، ورأيهم في البطولة من زاوية محايدة، بعين الراصد الخبير، والمتابع لكل التفاصيل.



بوسكندر: قطر استثنائية



بداية، أبدى أمين السر العام بنادي كاظمة يوسف بوسكندر سعادته بالنجاح القطري الكبير في تنظيم البطولة، مضيفا: قدمت قطر دروسا رياضية متكاملة، وجاء النجاح كبيرا، على قدر عزم وعمل القائمين على الرياضة القطرية، لكون الرياضة هناك تمثل مشروع دولة ذا استراتيجية واضحة، مدعمة بخطط قصيرة وطويلة المدى على حد سواء، وذات أهداف محددة بمواعيد زمنية ثابتة، وهناك فرق كبير بين مشروع الدولة، ومشروع أفراد محدودي القدرات، فالاختلاف كلي حينها.



وأكد بوسكندر أن تنظيم كأس العرب أظهر القدرات الإدارية ذات الاحترافية العالية في قطر، وهو أمر لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة متوقعة لرياضيين عملوا بجد واجتهاد منذ 2006 وما قبله، لتكون أفضل تحضير لمونديال 2022، وهو الحدث العالمي الأكبر، وعلى صعيد آخر فإن العمل المتقن الذي قدمه ويقدمه الإخوان في قطر من شأنه أن يحرج أي دولة ترغب في استضافة بطولة كبرى مستقبلا، لكونها ستكون أمام اختبار صعب، وتحد استثنائي في كيفية تجاوز الإبداع القطري، أو مضاهاته، كما أنها جنت فوائد ذلك النجاح من حيث المكانة والسمعة العالمية، أو من الناحية الاقتصادية أيضا.



العصفور: تأثر بغياب المحترفين



من جانبه، أكد المدرب الوطني صالح العصفور أن الدور التمهيدي شهد مستوى فنيا متوسطا على الأغلب، نظرا لعدم مشاركة المحترفين، وكذلك لمشاركة عدد من المنتخبات بالصف الثاني، مضيفا: «المستوى الفني العام شهد تفاوتا ملحوظا، فهناك مواجهات انتهت بنتائج كبيرة، فيما أخرى جاءت بنتائج متقاربة، وقدمت منتخبات مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر مستويات متميزة رغم عدم مشاركة أفضل لاعبيها المحترفين في أوروبا».



واستغرب العصفور مشاركة السعودية بفريق من الشباب وبالتالي لم يظهر بالمستوى المنتظر، فيما قدمت الإمارات مستويات أفضل مما تقدمه في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وكذلك البحرين التي قدمت أداء جيدا، فيما قدم العمانيون أداء رائعا مكنهم من التأهل بجدارة لربع النهائي، لافتا إلى أن المفاجآت كانت حاضرة، وظهر ذلك جليا بخروج المنتخب السوري الذي تفوق على تونس، على يد المنتخب الموريتاني.



محمود: تحكيم مثالي



إلى ذلك، أكد الحكم الدولي علي محمود أن أداء التحكيم في الدور التمهيدي جاء متميزا بنسبة لا تقل عن 95%، باستثناء بعض الأخطاء البسيطة التي لم تؤثر على نتيجة أي مباراة، فلم نشهد احتجاجات على أداء الحكام بشكل عام، باستثناء الحديث الذي دار حول ركلة الجزاء في مواجهة مصر والجزائر، وهدف قطر في عمان، وهذا أمر وارد، مضيفا: «حضرت التقنية العالية في خدمة الحكام، عبر تواجد 24 كاميرا في كل جوانب الملعب، فجاءت القرارات في أغلبها صحيحة بمساعدة تقنية الفيديو المساعد (VAR) التي تواجد فيها ما لا يقل عن 4 حكام، وهو ما جعل مهمة حكام الساحة سهلة ويسيرة»، لافتا إلى أن النجاح الذي حققته قطر في البطولة ليس على مستوى التحكيم فحسب بل في كل أرجاء الملعب، مما ينعكس إيجابا على اللاعبين نفسيا.