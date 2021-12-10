الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، المقامة حاليا في الدوحة، حيث تلتقي تونس مع سلطنة عمان في الـ 6:00 مساء اليوم على ستاد المدينة التعليمية، يليه لقاء يجمع منتخبي قطر والإماراتي في «ديربي» خليجي في الـ 10:00 مساء على ستاد البيت، على ان يسدل الستار على الدور ربع النهائي بإقامة مباراتي مصر مع الأردن والمغرب مع الجزائر، غدا السبت.



وبالعودة إلى مباراتي اليوم، نجد أن المنتخب التونسي أحد المرشحين لنيل النسخة العاشرة من بطولة «كأس العرب» للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه بلقب النسخة الأولى عام 1963 في لبنان، اذ تصدر «نسور قرطاج» المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخب الإمارات، محققا انتصارين أمام موريتانيا 5-0 ثم الإمارات 1-0 مقابل خسارة وحيدة أمام سورية 0-2.



وتسعى تونس إلى تأكيد زعامتها لتصنيف المنتخبات العربية على لائحة «فيفا»، نظرا لامتلاكها لاعبين جيدين بمقدورهم الوصول بعيدا في هذه المسابقة التي تعتبر مقياسا جيدا لاختبار مستواهم الحقيقي، كما تمثل البطولة فرصة قوية استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون مطلع العام المقبل. ويملك المنتخب التونسي عددا كبيرا من اللاعبين الجيدين، أبرزهم سيف الدين الجزيري الهداف الحالي للبطولة برصيد 3 أهداف، إلى جانب فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف والموهبة الشابة حنبعل المجبري.



وفي المقابل، يسعى المنتخب العماني، لاستغلال صحوة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي حصد خلالها بطاقة العبور إلى ربع النهائي، بعد فوزه على نظيره البحريني 3-0 لمواصلة التقدم إلى الأدوار النهائية.



وكان المنتخب العماني حل ثانيا بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب القطري (مستضيف البطولة) المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وعليه فإن كل فوز للمنتخب هو إنجاز لهم في أولى مشاركاتهم بالبطولة، لكن المطالبات الجماهيرية قد تشكل عامل ضغط كبير، خصوصا بعدما رأوا تونس غير عصية على الخسارة أمام سورية.هذا، وتترقب الجماهير العربية المواجهة ذات النكهة الخليجية، عندما يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الإماراتي في ستاد البيت، في لقاء وصفه الكثيرون بـ«الصعب» على كلا الفريقين، لاسيما أنهما يتطلعان الى تخطي محطة الربع النهائي من أجل الوصول إلى نصف النهائي سعيا لبلوغ المباراة النهائية وهو حلم يطارد القطريين والإماراتيين.



يذكر ان منتخبي قطر والإمارات لم يسبق لهما الحصول على لقب كأس العرب، خلال النسخ التسع الماضية التي توجت بها منتخبات تونس ومصر والمغرب مرة واحدة والسعودية مرتين والعراق 4 مرات. وسيعول المدرب الإسباني فيليكس سانشيز على آخر أداء مرعب لـ«العنابي» عندما أقصى العراق، حامل لقب البطولة 4 مرات، بثلاثية سجلها في آخر 10 دقائق، رغم التعب الكبير للقطريين إثر المشاركات الأخيرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال بصفة زائر.



وعليه فقد اختتم «العنابي» تحضيراته على ملاعب أكاديمية أسباير، حيث ركز سانشيز على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباريات لتفاديها في اللقاء المرتقب، كما ركز بشكل كبير على الناحية البدنية من خلال التدريبات الاستشفائية للتغلب على الإجهاد وتجنب التعرض للإصابات، كما ينتظر الجهاز الفني الجاهزية التامة لمدافع الفريق بيدرو ميغيل لكي يتم اتخاذ قرار مشاركته في المباراة من عدمها، وأيضا محمد مونتاري الذي تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال لقاء العراق الأخير، والذي من الصعب لحاقه بتشكيل الفريق في مباراة اليوم.



في الجهة المقابلة، سيستند مدرب الإمارات الهولندي بيرت فان مارفيك إلى المستوى الجيد الذي قدمه «الأبيض» خلال الجولات الثلاث في دور المجموعات. ورغم الخسارة أمام تونس، كان الإماراتيون الطرف الأفضل في الشوط الثاني من المباراة من حيث الاستحواذ والضغط المتقدم على المرمى.