آلاء خليفة



تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د. أحمد اللافي أقام قسم علوم المعلومات بالكلية احتفالية يوم التطوع العالمي في بهو الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وذكر القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د. أحمد اللافي أن يوم التطوع العالمي يعتبر واحدا من أهم الاحتفالات السنوية التي نحتفل بها في كلية العلوم الحياتية، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي يقوم بها كل متطوع، مبينا أن هذا اليوم يهتم بنشر الوعي حول أهمية العمل التطوعي وضرورة مشاركة كل فرد فيه قدر المستطاع لتحريك النفس وجلب الثواب ونشر المحبة والتسامح وبث روح التعاون فيما بين أفراد المجتمع عملا بما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف في الحرص على مساعدة الآخرين وتقديم يد العون لهم.



وبين أ.د. اللافي أن العمل التطوعي يعد من أهم الأعمال التي تسمو بالنفس نحو الرقي والإنسانية الحقيقية، إذ ان مساعدة الآخرين في التغلب على مشاكلهم دون مقابل تعد من أنبل وأهم الصفات التي يتحلى بها الإنسان القوي الذي يمتلك العقل الحكيم والقلب الرحيم، مثمنا دور الفرق التطوعية المشاركة والمنظمين للاحتفالية.



بدورها، أوضحت المؤسس لفكرة المشروع ورئيسة الأنشطة الاجتماعية في قسم علوم المعلومات د. إيمان الشمري أنه انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية وإيمانا بفائدة التطوع في المجتمع الكويتي وحرصا منا على تواصل الطلبة واشراكهم في العمل التطوعي كل حسب تخصصه العلمي مع الجهات التطوعية المختلفة، قامت كلية العلوم الحياتية ممثلة بقسم المعلومات وللسنة الثانية بفعالية يوم التطوع العالمي، مؤكدة على أهمية هذه الأنشطة لكسب الخبرات الحياتية للطلبة، كما أنها تقوم بتعزيز القيم الوطنية وزرع قيمة التطوع في نفوس الطلبة وذلك لالتحام النسيج المجتمعي بشتى أطيافه.



وأضافت أن جامعة الكويت وكلية العلوم الحياتية كونها كلية إنسانية تفتح أبوابها للفرق التطوعية في كل المجالات للتعاون فيما بينها.