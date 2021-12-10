أشاد مسؤول في الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالدعم الكبير الذي توليه الكويت إلى العمل الإنساني والإغاثي في شتى أنحاء العالم.



جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب المدير الإقليمي لشؤون الحركة في الشرق الأدنى والأوسط وشمال افريقيا خوسيه دلغادو لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه الأمين العام في جمعية الهلال الأحمر مها البرجس.



وأضاف دلغاو أن (الهلال الأحمر) وصل إلى مناطق متعددة في أرجاء المعمورة وقدم نموذجا للعطاء الإنساني اللامتناهي كما أرسى نهجا متفردا في تقديم العون والإغاثة إلى المستحقين.



واعتبر (الهلال الأحمر) من الجمعيات الفاعلة والداعمة بقوة لتوجهات (الحركة الدولية) بغية تحقيق أهدافها ومبادئها عبر سعي دائم لدعم ومساندة المحتاجين والمتضررين جراء الأزمات الإنسانية أو الكوارث الطبيعية.



وأشار إلى أنه يتابع بتقدير تحركات (الهلال الأحمر) الميدانية خاصة على الساحات اليمنية والصومالية والسورية ومواكبة الوضع الإنساني والتعامل معه بمسؤولية وكفاءة عالية.



وأفاد دلغاو بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في العديد من القضايا والتحديات الإنسانية في مقدمتها قضايا اللاجئين والنازحين جراء الأزمات والكوارث فضلا عن استعراض الجهود المبذولة من الجانبين في هذا الصدد.



من جانبها، أكدت البرجس في تصريح مماثل أن (الهلال الأحمر) تولي اهتماما كبيرا لمجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لاسيما (الصليب الأحمر) لما فيه مصلحة الإنسانية.



وأشادت البرجس بالجهود التي يضطلع بها (الصليب الأحمر) على الساحة الإنسانية الدولية وخاصة البرامج والمشاريع التنموية في اليمن والعراق وسورية وغيرها من الدول التي تتعرض لأزمات إنسانية.



وأكدت أن الجمعية تتطلع لتعزيز شراكتها مع (الصليب الأحمر) والعمل معا لتحسين واقع المتأثرين بالأزمات الإنسانية.