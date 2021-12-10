المنامة - ناصر محمد



توج فريق نادي سار بطلا لكأس الاتحاد البحريني لكرة القدم للصالات للمرة الأولى في تاريخه في مشاركته الرسمية الأولى في مسابقات الاتحاد البحريني لكرة القدم، وذلك عندما تمكن من الفوز على نظيره فريق نادي الحد بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.



ونجح «سار» في ترجمة أفضليته في المباراة إلى انتصار مستحق، حيث سجل أهداف سار كل من محمد عبدالله (حنتوش) وأحمد عبدالنبي (عنابي) بالإضافة إلى المحترف المصري عصام علاء، ليحصد سار أول ألقاب الموسم.



وتسلم قائد فريق سار محمد السندي (موشي) كأس البطولة من عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الشؤون المالية والتسويق محمد الحمادي نيابة عن راعي المباراة النهائية رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة.



وينتظر نادي سار الفائز من مواجهة الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري والتي تجمع بين فريق الحد وفريق محمد بن جلال اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن تقام المباراة النهائية الثلاثاء المقبل، وكان نادي سار قد تصدر ترتيب فرق الدوري بنهاية القسم الثاني، الأمر الذي أهله للمباراة النهائية مباشرة.