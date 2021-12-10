المنامة - ناصر محمد



تقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، إذ تتنافس 4 دول أخرى مع البحرين على الاستضافة، هم: كولومبيا والإمارات والسيشل وتايلند.



وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة: «لقد حققت البحرين نجاحات مختلفة باحتضانها فعاليات رياضية كبرى ومنها على مستوى كرة القدم.

ثقتنا كبيرة بإمكاناتنا وكوادرنا الوطنية التي تبعث على الفخر والاعتزاز بقدرتها على التنظيم المثالي لأي حدث كروي».



وأشار إلى حرص الاتحاد على الإعداد والتحضير لتقديم ملف متكامل للاستضافة، والذي حدد من خلاله الفيفا 30 يناير 2022 موعدا نهائيا لتقديمه.



وأعرب عن اعتزاز وفخر الاتحاد البحريني لكرة القدم بالتقدم بطلب الاستضافة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة لن يألو جهدا في تسخير كافة الإمكانات لإنجاح الملف عبر اللجنة المعنية بالملف، مؤكدا الأهداف البارزة التي سيضمها الملف من خلال عكس الوجه الحضاري المشرق لمملكة البحرين، وما تملكه من عوامل ومكتسبات تنظيمية وإدارية وفنية وتسويقية وإعلامية.