أعرب قائد منتخب الإمارات إسماعيل مطر عن أمله في استمرارية بطولة كأس العرب، بهذه الصورة المميزة، معتبرا أن ما تقدمه قطر عمل خرافي وأفضل استعداد قبل تنظيم نهائيات كأس العالم قطر 2022.



وقال مطر إن تنظيم بطولة العرب بمنزلة بروفة مميزة لقطر قبل استضافة المونديال، فلا يوجد أي شيء يتمناه أي لاعب كرة القدم، إلا الوجود في هذه البطولة، معربا عن أمله في يتمكن منتخب بلاده من مواصلة نتائجه المميزة الأخيرة في تصفيات القارة الآسيوية، ومن ثم التمكن من التواجد في مونديال 2022.



وعن مواجهة منتخب قطر في الدور ربع النهائي، اعتبر أن المواجهة ستكون صعبة، خاصة في ظل مواجهة صاحب الأرض والجمهور.