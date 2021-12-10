بعدما ظل لفترة طويلة غير محبوب من حزبه الاشتراكي الديموقراطي، أصبح أولاف شولتس تاسع مستشار لألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية خلفا لأنجيلا ميركل، بفضل خبرته كوزير ومسؤول محلي وحملة لم تتخللها شوائب.

وانتخب مجلس النواب الألماني وزير المال السابق في حكومة ميركل البالغ 63 عاما، على رأس أكبر قوة اقتصادية أوروبية، بعد صعود لم يكن متوقعا له.

فكان يقال منذ وقت قصير إن حزبه الاشتراكي الديموقراطي يحتضر. إلا أنه فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي، لا بل نجح في تشكيل ائتلاف حكومي غير مسبوق مع حزب الخضر والليبراليين، بدون أن يواجه أي عقبة.

ويستلهم شولتس من أسلوب ميركل السلس والقائم على المساومة، حتى انه يقلدها في الإيماءات، إلى درجة أن صحيفة «تاتس» اليسارية وصفته بأنه نسخة «متحورة» من المستشارة الألمانية.

ونجح شولتس في فرض نفسه رغم أنه لايزال غير معروف كثيرا من الألمان أنفسهم.

فأول سيرة للمستشار لم تصدر سوى مؤخرا في ألمانيا، رغم أنه شغل حتى الآن عدة مناصب وزارية وكان رئيسا لبلدية هامبورغ، ثاني مدن ألمانيا.

«تجسيد للسياسي الممل»

ارتقى شولتس الذي وصفته مجلة «در شبيغيل» الأسبوعية بأنه «تجسيد للسياسي الممل»، كل درجات سلم الشأن العام منذ سبعينات القرن الماضي.

ولد في أوسنابروك في 14 يونيو 1958 وكان والده تاجرا ووالدته ربة منزل. وفي 1975، انضم وهو في السابعة عشرة من العمر إلى شبيبة الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وكان يميل أكثر إلى التيار اليساري للحزب. وشارك في عدد كبير من التظاهرات السلمية.

بالتوازي، كان شولتس يتابع دراساته في القانون. وأسس العام 1985 مكتب محاماة متخصصا في قانون العمل.

وفي أعقاب توحيد ألمانيا العام 1990، دافع عن الموظفين في عدد كبير من الملفات، في قضايا خصخصة أو حل شركات في ألمانيا الشرقية السابقة.

انطلقت مسيرته فعليا عندما وصل الاشتراكي الديموقراطي غيرهارد شرودر إلى المستشارية. فانتخب شولتس نائبا عام 1998، وأصبح أمينا عاما للحزب العام 2002.

لقب يزعجه

أطلق عليه الألماني لقب «شولتسومات»، وهو مزيج من اسمه وكلمة تعني الرجل الآلي، بسبب نبرته الرتيبة، ما أثار انزعاجه. وقال في معرض الدفاع عن نفسه «كنت أسأل دائما الأسئلة نفسها وأقدم دائما الإجابات ذاتها» مؤكدا أنه «يضحك أكثر مما يعتقد الناس».

وقال مؤخرا لمجلة «دي تسايت»، «أنا رصين وبراغماتي وعازم. لكن ما دفعني إلى العمل السياسي، هو المشاعر» داعيا إلى «مجتمع عادل» يكون لدى «كل شخص فيه آفاق جيدة في حياته الفردية».

غير أن تحرير سوق العمل في بلد كان يعتبر آنذاك «الرجل المريض في أوروبا» أدى إلى انقسام اليسار الألماني، ما سرع هزيمة شرودر أمام أنغيلا ميركل عام 2005.

وأصبح شولتس الذي تعمل زوجته بريتا ارنست أيضا في السياسة وهي وزيرة التعليم في منطقة براندنبورغ، وزيرا للعمل عام 2007، كما أصبح رئيسا لبلدية هامبورغ في العام 2011. وانتهج شولتس في المدينة سياسة طموحة على صعيد المساكن الاجتماعية والطفولة المبكرة لكنه زاد الإنفاق بشكل كبير في مدينته بين العامين 2011 و2018.

عودة ناجحة

أما على المستوى الفيدرالي، فظل متمسكا بمبدئه «لا نعطي إلا ما لدينا».

وفي العام 2018، خلف شولتس المسيحي الديموقراطي فولفغانغ شويبله على رأس وزارة المال فواصل النهج المالي الصارم لسلفه.

وساهم موقعه الوسطي في تهميشه داخل حزبه، لدرجة أن الناشطين استبعدوه عن رئاسة الحزب في العام 2019.

ومع ذلك، تمكن شولتس من العودة بقوة في ظل تفشي وباء كوفيد-19، إذ لم يتردد في الخروج عن سياسته المتقشفة لزيادة الإنفاق العام بوجه الأزمة.

ورغم نكسة العام 2019، اختار الحزب الديموقراطي المسيحي، أحد أقدم الأحزاب الأوروبية، أولاف شولتس لتمثيله، رغم عدة قضايا تخللت ولايته في وزارة المالية.