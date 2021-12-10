بسبب الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحروب في العراق، لم تنج عائلة واحدة في قرية حسن جلاد من مأساة فقدان أبناء أو أقارب وإعاقة آخرين من سكانها الذين يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي.

وتقول احصائيات الأمم المتحدة إن مائة طفل قتلوا أو أصيبوا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي جراء انفجار الغام ومتفجرات من مخلفات الحروب في العراق.

وتؤكد المنظمات الإنسانية أن هذا الخطر يهدد شخصا من كل أربعة في هذا البلد الذي يعد من الأكثر تضررا في العالم جراء هذه المخلفات.

والصراعات المتتالية منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حتى هزيمة تنظيم داعش عام 2017، هي سبب وجود هذه المخلفات التي يدفع ثمنها أبناؤه.

وتسبب انفجار لغم نهاية 2017، بعد فترة قصيرة من هزيمة التنظيم، بمأساة لعائلة عوض قدو في قرية حسن جلاد بمحافظة نينوى إلى الشمال من مدينة الموصل والتي كانت عاصمة لتنظيم داعش لثلاث سنوات.

وقتل اثنان من أبناء اشقاء قدو كانوا يرعون الماشية جراء الانفجار الذي أدى أيضا إلى جرح أحد ابنائه وبتر ساقي شخص آخر، إضافة إلى نفوق أبقار وأغنام.

وقال «نخاف على الأطفال، نرشدهم على الطريق ونطلب منهم تجنب مناطق وعدم التقاط ما يجدونه على الأرض، كسلك كهرباء أو أي شيء».

خلال عام عثر على أكثر من 1500 عبوة متفجرة في المنطقة، بحسب علاء الدين موسى ضابط متقاعد يعمل مع شركة «جي سي إس» الخاصة لرفع المخلفات الحربية.

وقال «لكل بيت في المنطقة قصة مؤثرة» مضيفا «أطفال كثر قتلوا ومئات الحيوانات نفقت في انفجارات في حقول».

متفجرات في«أي مكان»

يواصل فريق مختص بتفكيك الألغام عمله وينقل المتفجرات التي يعثر عليها إلى منطقة خالية محظورة ومطوقة بحزام أحمر. وتصنف المتفجرات بين صواريخ عيار 107 ملم ومقذوفات عيار 23 ملم والغام «في أس 500».

وتعد محافظتا الانبار(غرب) ونينوى من أكثر المناطق تضررا، كما هو الحال في جميع المعاقل السابقة لتنظيم داعش.

وقال رئيس برنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامر لوكالة فرانس برس، «نرى الكثير من المتفجرات المزروعة في مناطق حضرية».

وأضاف أن «الخطر يزيد من صعوبة عودة الناس إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية»، في بلد يعد ما لا يقل عن 1.2 مليون نازح.

وتكشف الالغام والمتفجرات المزروعة عن الصراعات والحروب المتلاحقة، بدءا بالحرب العراقية -الإيرانية وحربي الخليج وغزو العراق عام 2003، وما تخللها من نزاعات داخلية ومواجهات ضد التنظيمات المتطرفة.

ولاتزال هناك مناطق خطرة قرب الحدود حيث زرعت ألغام وقذائف متفجرة، وفقا لتقرير منظمة هانديكاب الإنسانية.

ولفت تقرير المنظمة في أكتوبر إلى أن «العراق يعد من أكثر دول العالم من حيث المتفجرات المزروعة».

وحذر من وجود متفجرات «في أكثر من 3200 كلم من الأراضي، أي ضعف مساحة لندن» مضيفا أن «8.5 مليون شخص يعيشون وسط مخلفات الحرب القاتلة هذه».

«لا أستطيع القيام بشيء»

يتمثل التحدي الرئيسي في زيادة الوعي لدى أهالي هذه المناطق لتغيير سلوكهم في مواجهة الخطر.

وقال مدير فرق التوعية في محافظة نينوى غيث قصيد علي (30 عاما) لفرانس برس أنه من خلال جلسات توعية للأطفال والكبار «سجلنا قصص نجاح». وأوضح «بعد الجلسات، يخبروننا إذا شاهدوا مخلفات حرب».

ويؤثر خطر الألغام على الحالة الاقتصادية، لأن «أكثرية سكان هذه القرية مزارعون، لكن أغلب الأراضي مزروعة بمتفجرات خلفتها الحروب».

وتكشف حالة عبدالله فتحي البالغ 21 عاما، الانعكاسات الاقتصادية لتلك المخاطر.

ففي عام 2014، عندما كان هذا الشاب يرعى المواشي تعرض لانفجار لغم أدى إلى بتر ساقيه ويده اليسرى وعدد من أصابع يده اليمنى.

وقال هذا الشاب بحزن «سابقا كنت اعمل (لكن) الآن لا أستطيع أن أفعل أي شيء، ولا أن أحمل شيء ولا حتى أحجار الاسمنت» للبناء. واضاف بيأس «أقضي يومي في البيت ولا أخرج منه».